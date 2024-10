“Riflessi culturali”, teatro e musica al Palacongressi: presentata la nuova stagione

Riflessi culturali è il cartellone della stagione teatrale e musicale che si svolgerà al Palacongressi di Agrigento. A firmare la direzione artistica è l’attore agrigentino Gaetano Aronica. Il primo spettacolo in programma è “Aladin” il musical di Tommaso D’Orazio con la regia di Luca Cattaneo e le musiche dei Pooh il 23 novembre. Tra i tanti nomi che si susseguiranno ci sono Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Vanessa Gravina, Ambra Angiolini, Max Laudadio, Giorgio Marchesi e Edoardo Siravo. Non solo teatro perché al Palacongressi, come lo scorso anno, torneranno i venerdì jazz.

“Quest’anno abbiamo costruito una vera e propria stagione che porterà ad Agrigento, nell’anno di Capitale Italiana della Cultura, spettacoli di qualità, non solo teatrali ma anche musicali, con i più bei nomi del teatro italiano. Ridaremo lustro al Palacongressi, luogo importante di cultura per il territorio e per il quartiere di Villaggio Mosè”, ha detto il direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi Roberto Sciarratta a margine della conferenza di presentazione del cartellone che si è svolta a Casa San Filippo alla presenza del direttore artistico Aronica, del sindaco Miccichè e di Alessandro Patti presidente Fondazione Teatro Pirandello.

“Sarà una bella stagione, con grande attenzione per il teatro al femminile e per la commedia elegante, che fa sorridere e pensare. Una stagione aperta a tutti, anche ai giovani, tra i testi di intrattenimento e i musical, verso la commedia nera, la tragicommedia, i testi classici”, ha dichiarato l’attore Gaetano Aronica.

In calendario dopo vent’anni, per celebrare Agrigento Capitale italiana della Cultura, il 30 novembre torna in scena l’opera musicale “Empedocle”, in due atti, e sarà lo stesso direttore artistico a vestire i panni del filosofo agrigentino. Il 19 dicembre in scena “Testimone d’accusa” di Agatha Christie con Vanessa Gravina, Giulio Corso e Paolo Triestino; il 18 gennaio ci sarà il musical Grease di Saverio Marconi per la compagnia della Rancia; il 2 febbraio “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini. L’11 febbraio sarà la volta del “Fu Mattia Pascal” con Giorgio Marchesi; il 6 marzo andrà in scena “L’ispettore generale” con Rocco Papaleo; il 29 marzo “Il birraio di Preston” di Andrea Cammilleri con Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi. Il 10 aprile Nancy Brilli nello spettacolo “L’ebreo”. A chiudere il programma sarà il regista Marco Savatteri con il “Risveglio degli dei”.

I concerti jazz sono in programma il 15,22 e 29 novembre, e poi il 6,13 20 dicembre.