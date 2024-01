“Schiaffi, minacce e bastonate alla moglie”, chiesta condanna per 80enne agrigentino 

Il sostituto procuratore della Repubblica, Elenia Manno, ha avanzato la richiesta di condanna a due anni di reclusione nei confronti di un ottantenne di Grotte per aver aggredito e minacciato di morte la moglie. Il processo è in corso col rito abbreviato davanti il gup Micaela Raimondo. I fatti al centro del processo risalgono al 2016 ma sarebbero proseguiti anche negli anni successivi.

L’imputato, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, è accusato di aver aggredito in diverse occasioni la moglie: schiaffi, sputi, bastonate. Un intervento dei carabinieri, avvenuto a margine dell’ennesima lite, fece scattare le indagini. Si torna in aula il 21 febbraio per la sentenza.