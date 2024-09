Sciacca, entrano in casa e derubano anziana: 20mila euro il bottino

Fanno credere ad una anziana pensionata di essere delle addette alle pulizie, la convincono a farsi aprire la porta di casa e, in pochi minuti, la derubano di denaro e preziosi. Ammontare della refurtiva: almeno ventimila euro. È successo a Sciacca, dove i familiari della vittima del raggiro hanno sporto denuncia ai carabinieri della locale compagnia. Sono in corso le indagini per provare a risalire a tre persone, due donne ed un uomo. Quest’ultimo aspettava in auto di fronte l’appartamento finito nel mirino della truffa. Secondo la ricostruzione dell’episodio, riferita ai militari dai familiari dell’anziana, mentre una delle malviventi intratteneva la padrona di casa chiacchierando con lei, l’altra è entrata nella camera da letto dove, dopo avere messo a soqquadro cassetti e armadi, sarebbe riuscita a trovare e ad impossessarsi di gioielli e banconote. Il tutto si è svolto in pochi minuti. Troppo tardi l’anziana si è accorta del raggiro, informando i figli. Gli investigatori avrebbero acquisito il contenuto delle registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza situate nella zona.