Sciacca, in auto con un panetto di hashish: tre arresti 

I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di una coppia di Partanna – 51 anni lui e 55 anni lei – e un gambiano di 25 anni. I tre erano a bordo di un’auto quando i militari dell’Arma hanno proceduto ad un controllo stradale in località San Bartolo. I tre indagati sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista questa mattina davanti il gip del tribunale di Sciacca.