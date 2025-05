Sciacca, paziente aggredisce infermiere: denunciato

Un infermiere in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca è stato aggredito e colpito al volto con un pugno da un paziente che era in attesa di essere visitato. L’operatore sanitario è stato prima soccorso dagli addetti al servizio di vigilanza in servizio nell’area di emergenza, e poi dai suoi stessi colleghi. Informati di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l’aggressore, un cinquantaquattrenne del luogo. Il paziente sarebbe andato in escandescenza dopo essere scivolato dalla barella dove si trovava, colpendo l’infermiere nel frattempo intervenuto per aiutarlo a rialzarsi. “Ho denunciato tutto perché non se ne può più di lavorare in queste condizioni”, ha detto l’operatore sanitario. Che ha riportato una tumefazione alla bocca dichiarata guaribile in alcuni giorni.