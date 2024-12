Sciacca, sorpreso a cedere cocaina: arrestato 26 enne

A Sciacca la Polizia di Stato, ha eseguito l’ordinanza di convalida di arresto e applicazione di misura cautelare a carico di un giovane saccense M.C. di 26 anni tratto in arresto, la notte di Santo Stefano, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

In particolare, nel corso di un servizio predisposto per la prevenzione e repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariati di Sciacca e Palma di Montechiaro, all’interno di una struttura adibita a discoteca, notavano due giovani intenti a consumare stupefacente, successivamente accertato del tipo cocaina, senza alcuna remora alla presenza di centinaia di giovani, molti dei quali minori.

I predetti soggetti venivano immediatamente bloccati e sottoposti a perquisizione personale che dava esito positivo poiché, occultata addosso ad uno dei due giovani, venivano rinvenute ben 11 dosi di cocaina certamente destinati allo spaccio. Le tempestive attività d’indagine permettevano di acclarare i fatti ovvero la cessione di cocaina dell’odierno indagato all’altro giovane e l’ulteriore detenzione di 24 grammi di cocaina nonché di strumenti per la pesata ed il confezionamento della droga, rinvenuti nell’abitazione dell’arrestato. Al termine delle operazioni di rito, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca il soggetto veniva tratto in arresto mentre l’altro giovane veniva segnalato come assuntore. In data odierna, il GIP del Tribunale di Sciacca, condividendo pienamente le attività svolte dalla Polizia con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, convalidava l’arresto del giovane disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora in Sciacca, immediatamente eseguita.