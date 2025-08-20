Favara

Scontro tra due auto in contrada Crocca: un ferito in ospedale

Il conducente della Peugeot è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 43 minuti fa
Redazione

Incidente stradale in contrada Crocca, tra Favara e Agrigento. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto. Ad avere la peggio il conducente della Peugeot che ha riportato qualche ferita ed è stato trasferito a bordo di una ambulanza al pronto soccorso per le cure necessarie. Illeso il conducente del pick up Ford. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro stradale. Traffico parzialmente rallentato.

