Serie D, all’Esseneto si gioca il derby Akragas-Canicattì 

Ci sono punti pesantissimi in palio allo stadio Esseneto dove questo pomeriggio, calcio di inizio alle ore 15, va in scena il derby tra Akragas e Canicattì. La partita, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie D, mette a confronto due squadre che si sono affrontate appena dieci giorni fa in Coppa Italia. In quell’occasione sono stati i biancazzurri ad avere la meglio soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore. Il match di oggi all’Esseneto però sarà diverso. L’Akragas è in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive.

La squadra di mister Coppa è all’undicesimo posto in classifica con 12 punti. Il Canicattì, invece, è due punti avanti e cercherà di mantenere il distacco in classifica. Entrambe le compagini dovranno fare a meno degli squalificati Rechichi e Gambicchia. I biancorossi potranno contare sul nuovo acquisto Gioacchino Catania mentre l’Akragas punterà molto sul Cristian Llama. A dirigere il match è l’arbitro Gerardo Garofalo di Torre Annunziata coadiuvato dagli assistenti Roberto Pozzi di Varese e Kevin Turra di Milano.

(foto credit Giuseppe Spoto)