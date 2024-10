Temporali e forti raffiche di vento: domani scuole chiuse ad Agrigento, Canicattì e Favara

Allerta arancione domani, sabato 19 ottobre, su tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. “In particolare – si legge nell’avviso – per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Intanto i Sindaci di Agrigento, Canicattìe Favara Miccichè, Corbo e Palumbo hanno ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.