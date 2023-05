Traffico di influenze, arrestato ex deputato Pippo Gennuso

È stato posto agli arresti domiciliari l’imprenditore Pippo Gennuso, ex parlamentare regionale, e padre dell’attuale deputato all’Ars Riccardo Gennuso. I carabinieri della compagnia di Modica hanno notificato l’ordine di arresto nei confronti di Gennuso, che deve scontare 8 mesi per traffico di influenze.

“Nessun nuovo caso di traffico di influenze per Pippo Gennuso”: lo afferma all’AGI il collegio difensivo dell’ex deputato regionale Pippo Gennuso, arrestato nelle ore scorse dai carabinieri per scontare una pena residua ad 8 mesi per traffico di influenze. La vicenda giudiziaria e’ relativa all’inchiesta della Procura di Roma culminata nel febbraio del 2019 con l’arresto Gennuso e di tre giudici, tra cui l’ex presidente del Cga, Raffaele De Lipsis, che, secondo l’accusa, avrebbero incassato una somma in denaro per accogliere un suo ricorso al fine di disporre una mini tornata elettorale in 9 sezioni, tra Pachino e Rosolini, che si tenne nel 2014 e consenti’ poi a Gennuso di ottenere un seggio all’Ars.

A quel procedimento fu cambiato il capo di imputazione, diventando traffico di influenze, concluso con il patteggiamento dell’ex parlamentare. “Il provvedimento comunicato -fanno sapere dal collegio difensivo di Gennuso – proprio ieri dal Tribunale di sorveglianza di Catania , riguarda il rigetto di una istanza presentata da Pippo Gennuso nel 2020 per una misura alternativa in riferimento ad una vecchia vicenda del 2014 , definita nel 2019 per “traffico di influenze”. A seguito del rigetto della detta istanza, (nonostante il parere favorevole dell’ UEPE DI Ragusa all’affidamento ai servizi sociali che ha continuato a svolgere ) i legali di Pippo Gennuso stanno proponendo immediato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, oltre a formulare, ricorrendone i presupposti di legge, istanza di conversione in pena pecuniaria”.