“Violenza sessuale su due escort colombiane”, chiesta condanna a 7 anni e 7 mesi

Sette anni e sette mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e tentata violenza ai danni di due escort colombiane in una casa nel centro di Sciacca. Il sostituto procuratore Alberto Gaiatto ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di Mohamed Elhasha, 25 anni, egiziano.

Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe pretesto di consumare rapporti sessuali senza pagare. Una delle due donne sarebbe anche stata picchiata mentre l’altra avrebbe reagito al tentativo di violenza mettendo in fuga l’aggressore. Si torna in aula il 5 marzo per la sentenza.