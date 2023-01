Aumento dell’indennità degli amministratori, Gagliardo revocata da assessore

Il sindaco Maniglia ha revocato dalla carica di assessore Carmelisa Gagliardo, perché contraria all’aumento dell’indennità di carica degli amministratori che sarebbe costata al Comune e, quindi, ai cittadini, oltre all’attuale indennità in piu di 40.177,20 euro per l’anno 2023 e 59.084,04 euro per l’anno 2024.

“Ognuno ha la propria scala di valori!”, dichiarano in una nota Sergio Pagliaro, Carmelisa Gagliardo e Lillo Bongiorno.

“La ferma presa di posizione di Carmelisa Gagliardo e del nostro gruppo e la diffusa indignazione popolare dei cittadini, nell’attuale momento di sofferenza economica di famiglie ed imprese, ha costretto il sindaco a revocare la deliberazione di aumento dell’indennità.Soddisfatti del risultato, comunichiamo che, il nostro impegno continua con serietà a favore della popolazione di Racalmuto, seppur con un ruolo diverso”, si legge a conclusione.