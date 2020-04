Rimasta bloccata in Tunisia per il Covid-19, torna in Sicilia mamma e figlia riberese

Erano rimaste bloccate in Tunisia per via del coronavirus Covid-19, oggi grazie a uno dei “traghetti speciali” organizzati dalla Farnesina per il rientro dei connazionali all’estero è tornata in Sicilia Adriana Sedita, la giovane mamma di Ribera con la bimba di 4 anni.

“Finalmente, a quanto pare, ce la faremo. Siamo sul traghetto, siamo di ritorno dalla Tunisia, a presto”, ha commentato la donna in un video postato su facebook durante la traversata da Tunisi a Palermo e successivamente all’approdo nel porto del capoluogo siciliano.



Ad occuparsi del caso, così come di altri casi simili in diverse parti del mondo, anche il deputato siciliano del Movimento 5 stelle Giuseppe Chiazzese che nei giorni scorso è stato particolarmente impegnato, con grande sensibilità, sul rientro degli italiani nella propria terra.