Granfondo Valle dei vini per promuovere il territoio

Avanza a grandi passi, la macchina organizzativa della “Granfondo Valle dei Vini” 2025 che si svolgerà il prossimo 9 marzo, nulla è lasciato al caso. Tanti già gli appassionati in fibrillazione, pronti ai nastri di partenza. Non mancheranno le sorprese – come hanno anticipato i responsabili tecnici della manifestazione – ma l’obiettivo principale è dare visibilità al territorio.

Passione per le due ruote e bellezza dei percorsi della “Granfondo”, questi gli ingredienti per un evento che raccoglie proseliti da tutto il Paese e anche d’oltralpe, rendendola la più partecipata del Sud Italia.

Gli organizzatori puntano al raggiungimento delle 700 presenze, confermando un successo che porti l’evento ad essere ufficialmente inserito nel calendario nazionale Fci. Gaspare Campo e Mario Martino – entrambi l’anima della manifestazione – non lesinano risorse ed energie al fine di valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia, Sambuca di Sicilia, e una Sicilia che ancora una volta dimostra di non essere seconda a nessuno.