La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato Antonino Manto, ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti di un uomo di San Biagio Platani.

L’agrigentino era accusato di aver minacciato e picchiato il fratello e l’anziano genitore.

Per questo motivo era stato condannato in primo grado e in Appello a sette mesi di reclusione. Adesso i giudici ermellini hanno accolto il ricorso annullando la condanna senza rinvio.