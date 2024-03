Ladri d’appartamento a S.Margherita di Belice: al via indagini

Ladri in azione nel centro di Santa Margherita Belice. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza della proprietaria, sono entrati in un’abitazione, mettendo a soqquadro tutte le stanze e portando via oro, argenteria e dei soldi. A fare l’amara scoperta la donna una volta rientrata a casa che ha chiamato i Carabinieri. Giunti sul luogo i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai ladri. Non quantificato il bottino.