Avvertita puzza di gas in strada, intervento dei vigili del fuoco a Sant’Angelo Muxaro

Paura a Sant’Angelo Muxaro per forte odore di gas in via Corrao. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme; i vigili urbani in attesa dell’arrivo dei pompieri, hanno transennato l’aria e, in via precauzionale hanno fatto evacuare alcune famiglie, successivamente la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, insieme ai tecnici di Italgas, hanno eseguito alcune misurazioni strumentali per determinare la concentrazione di gas presente nella zona. Non è ancora chiaro se la fuga di gas sia stata causata dal malfunzionamento di una caldaia o se c’è una rottura di un tubo sotterraneo.

(In aggiornamento)