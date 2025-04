Aeroporto Catania, l’incaricato d’affari dell’ambasciata Usa incontra l’Ad SAC

CATANIA (ITALPRESS) – Incontro all’aeroporto di Catania tra l’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata USA in Italia Shawn Crowley, la Console Generale Tracy Roberts-Pounds e l’amministratore delegato della SAC Nico Torrisi. La visita in vista dell’attivazione della nuova tratta Catania-New York in programma dal 23 di maggio e operata da Delta Airlines. – Foto Ufficio stampa Comin&Partners – […]