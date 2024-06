PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna fare in modo che i fondi comunitari siano tirati fuori dal bilancio regionale, facciamo in modo che il Mef attraverso la pressione politica accolga questa istanza indispensabile per facilitare la vita delle nostre imprese. E’ indispensabile tirare fuori dal bilancio regionale i fondi europei che servono alle imprese per gli investimenti”. […]