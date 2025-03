All’Università di Palermo una delegazione di studenti e docenti di Qatar ed Emirati Arabi Uniti

PALERMO (ITALPRESS) – Due settimane all’insegna della ricerca e dell’internazionalizzazione, mettendo insieme tre Atenei di altrettanti Paesi per rafforzare la cooperazione accademica e internazionale. L’Università di Palermo accoglie la Winter School on Diabetes and Cardiometabolic Risk: quaranta docenti e studenti della Qatar University di Doha e della RAK Medical & Health Sciences University degli Emirati […]