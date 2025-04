PALERMO (ITALPRESS) – Una partecipazione numerosa con numeri a 4 cifre dopo un solo trimestre di attività dell’Open day itinerante dell’Asp di Palermo che, a bordo dei propri camper della prevenzione, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. In 12 tappe sono complessivamente 7.700 le prestazioni di […]