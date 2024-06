PALERMO (ITALPRESS) – “E’ stata una stagione straordinaria per il calcio siciliano, perchè i risultati sono andati al di là di ogni aspettativa: abbiamo fatto un gran campionato sia in Eccellenza che in Promozione e portiamo 12 squadre in Serie D con il Paternò”. Lo sottolinea il presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Sicilia Sandro […]