PALERMO (ITALPRESS) – La voglia di tornare in campo da una parte, la consapevolezza di non dover più sbagliare dall’altra: Alessio Dionisi presenta la sfida di domenica con il Catanzaro, la prima di un filotto che vedrà il Palermo impegnato in cinque gare in 16 giorni. Il tecnico rosanero ha parlato al centro sportivo di […]