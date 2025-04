PALERMO (ITALPRESS) – Umiltà. È questa la parola d’ordine tracciata da Alessio Dionisi in vista del Südtirol, con l’obiettivo di mantenersi concentrati nel finale di campionato e non soffermarsi sulla bella vittoria di Catanzaro. Il tecnico del Palermo ha parlato in conferenza stampa al centro sportivo di Torretta. “Siamo consapevoli dell’importanza della gara – sottolinea […]