PALERMO (ITALPRESS) – Lasciarsi alle spalle il recente passato e dare una sterzata al campionato per centrare l’obiettivo play-off: questo l’obiettivo tracciato dall‘allenatore del Palermo Alessio Dionisi, in conferenza stampa al centro sportivo di Torretta, in vista sia dell’impegno con la Salernitana che del finale di campionato. “Sono state due settimane un po’ movimentate, più […]