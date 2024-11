PALERMO (ITALPRESS) – Alessandro Palmigiano è stato riconfermato console della Lituania per la Regione Siciliana. Per ulteriori 5 anni la bandiera gialla, verde e rossa sventolerà dagli uffici di via Rosolino Pilo 11, a Palermo. Palmigiano ha ricevuto la lettera dell’ambasciatore in Italia, Dalia Kreivienè, e la copia dell’Exequatur del ministero degli Affari Esteri italiano, […]