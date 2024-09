Presentato il “Sud Innovation Summit”, in programma a Messina il 3 e 4 ottobre

PALERMO (ITALPRESS) – Uno snodo fondamentale per ridare centralità all’innovazione e alla digitalizzazione nel sud Italia, ponendo per due giorni Messina al centro di tale percorso: questo l’obiettivo del Sud Innovation Summit, la cui seconda edizione si svolgerà proprio nel capoluogo peloritano, al Palacultura, il 3 e 4 ottobre. L’appuntamento è anche un’opportunità per l’intero […]