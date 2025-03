CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato a Campobello di Mazara, nel trapanese, un murale in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’opera, realizzata dall’artista Hira, raffigurante il celebre scatto di Tony Gentile del marzo ’92, è stata collocata in via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal covo in cui […]