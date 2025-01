PALERMO (ITALPRESS) – L’evento principe del calcio dilettantistico italiano sbarca in Sicilia per la prima volta alla sua edizione numero 61: l’isola ospiterà infatti il Torneo delle Regioni, organizzato dall’11 al 18 aprile e articolato in cinque gironi (ciascuno dei quali composto da quattro squadre) che coinvolgeranno tutte e nove le province con l’obiettivo di […]