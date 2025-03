PALERMO (ITALPRESS) – Quattro tappe, più una quinta eventuale, in giro per il mondo per promuovere il culto della Santuzza attraverso 27 immagini tra le più significative del 400esimo Festino. La mostra fotografica “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, realizzata alla Galleria d’arte moderna a settembre 2024, si appresta a compiere un tour globale: se nel […]