Urso e Schifani a Catania per la vertenza STM, “Governo e Regione pronti ad agire”

CATANIA (ITALPRESS) – “Sono convinto che l’obiettivo di mantenere gli investimenti finanziari, garantiti tra l’altro da risorse pubbliche già stanziate, sarà mantenuto nel piano industriale che StMicroeletronics ci presenterà nel tavolo ministeriale che ho convocato per il 3 aprile. Sono certo che per quanto riguarda questo polo di sviluppo così importante, per la Sicilia e […]