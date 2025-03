Urso “La Sicilia può diventare leader globale del turismo di lusso”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ora più che mai operatori e istituzioni devono collaborare per costruire una Sicilia capace di attrarre i visitatori, non solo per la sua bellezza e storia, ma anche per esperienze esclusive. L’obiettivo è rendere ogni soggiorno unico, combinando wellness, pratiche mediterranee, professionalità e tecnologie moderne. Questo connubio massimizzerà la nostra competitività sui […]