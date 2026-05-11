Sicilia

Il presidente Mattarella in visita a Niscemi in mattinata

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto apprende Italpress da fonti del Quirinale, è atteso stamane a Niscemi. Il capo dello Stato parteciperà alle 17 a Palermo alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. – foto IPA Agency – (ITALPRESS).

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto apprende Italpress da fonti del Quirinale, è atteso stamane a Niscemi. Il capo dello Stato parteciperà alle 17 a Palermo alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani.

– foto IPA Agency –

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