Beadj pronta per il palco del Tour Music Fest 2025

Beatrice Barbaro è una giovane dj di Raffadali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Beatrice Barbaro, in arte BEADJ, giovane ragazza originaria di Raffadali già nota per la partecipazione come Artista Ufficiale nel format “The Club” a Casa Sanremo, è pronta ad esibirsi su un nuovo palco importante, quello del Tour Music Fest 2025, la più grande competizione DJ e produttori, con audizioni dal vivo in diverse città europee, come: Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Spagna, Malta, Regno Unito e San Marino, attuale città che ospita le finali del TMF, scelta dalla rappresentazione di San Marino Eurovision Song Contest! 

“Sono super contenta e soddisfatta dei miei grandi progressi dopo il successo a Casa Sanremo; adesso sono pronta a far esplodere di energia e creatività un nuovo palco, e mi aspetto un enorme sostegno da parte di tutti per poter accedere alla finale a San Marino”, ha detto la giovane dj raffadalese.

