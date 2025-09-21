Beadj pronta per il palco del Tour Music Fest 2025

Beatrice Barbaro, in arte BEADJ, giovane ragazza originaria di Raffadali già nota per la partecipazione come Artista Ufficiale nel format “The Club” a Casa Sanremo, è pronta ad esibirsi su un nuovo palco importante, quello del Tour Music Fest 2025, la più grande competizione DJ e produttori, con audizioni dal vivo in diverse città europee, come: Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Spagna, Malta, Regno Unito e San Marino, attuale città che ospita le finali del TMF, scelta dalla rappresentazione di San Marino Eurovision Song Contest!

“Sono super contenta e soddisfatta dei miei grandi progressi dopo il successo a Casa Sanremo; adesso sono pronta a far esplodere di energia e creatività un nuovo palco, e mi aspetto un enorme sostegno da parte di tutti per poter accedere alla finale a San Marino”, ha detto la giovane dj raffadalese.