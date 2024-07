Calcio mercato, al CastrumFavara arriva Palermo, Scalia e Cannino

Prende forma la nuova squadra del CastrumFavara. Tre acquisti il mediano Francesco Palermo, 26 anni, di Salemi, lo scorso anno è stato tra i protagonisti di un esaltante campionato a Modica.

Cresciuto nell’Olimpia Salemi, squadra del proprio paese, ha maturato giovanissimo l’esperienza di un campionato di serie B Primavera con il Trapani. Dopo il debutto in Eccellenza nel 2015 con la maglia del Dattilo, ha giocato in serie D con Acireale, Troina, Dattilo ,Casale e Rotonda.

Il difensore centrale, Alex Scalia, cresciuto nello Sport Palermo, sotto la guida tecnica di papà Paolo, allenatore veterano nei campionati di promozione ed eccellenza, vanta l’esperienze nella Primavera della Pro Vercelli e con 10 convocazioni in prima squadra alla corte di mister Francesco Modesto in Lega Pro. Successivamente ha vestito in serie D le maglie del Santa Maria del Cilento in Campania e quella della Sancataldese.

In ultimo il palermitano, 24 anni, lo scorso anno in serie D con la maglia del Castrovillari, Francesco Cannino. Il centrale di difesa ed anche terzino destro, alto 186 cm, ha esordito nel 2017 nel Castelbuono. Subito dopo il passaggio in serie D con 20 partite con la maglia del Messina e poi ben 78 gare da titolare in 4 campionati ad Acireale. Lo scorso campionato ha iniziato ad Enna, in Eccellenza, ma a dicembre il ritorno in quarta serie in Calabria con ben 15 presenze nel girone di ritorno.