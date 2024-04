Athena ai play off nel campionato Élite under 16

Sabato 6 aprile l’Athena Agrigento sarà impegnata nel primo turno di Playoff del Campionato Regionale Élite Under 15, contro l’Academy Panormus. Un traguardo eccezionale per la società agrigentina a coronamento di una stagione molto positiva, che ha visto i ragazzi agrigentini del tecnico Aruta piazzarsi al terzo posto in classifica alle spalle di Calcio Sicila e Trapani. L’Athena grazie al miglior piazzamento in classifica disputerà la gara in casa, al Comunale di Aragona, avendo a disposizione due risultati su tre per accedere al secondo turno.