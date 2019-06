Campionati CDS ASSOLUTI 2019: ennesimo record nel giavellotto per Giusi Parolino

In questo primo weekend di giugno caratterizzato dal bel tempo, gli atleti dell’atletica leggera Italiana sono scesi in campo per la seconda giornata dei CDS ASSOLUTI valevoli per le Finali 2019 oro scudetto e argento che si disputeranno il 15 e 16 giugno nelle rispettive sedi di Firenze e Imola.



In Sicilia, l’impianto del CUS Catania, ha ospitato nelle due giornate del 1 e 2 giugno le società siciliane maschili e femminili, che si sono contesi l’accesso alle finali tricolore e i vari titoli di campioni siciliani 2019 di ogni specialità.

Da sottolineare che, gli atleti siciliani, hanno ottenuto nei salti e nelle corse risultati di grande valore nazionale.

Nella giornata di domenica, nelle pedane del lancio del disco e del lancio giavellotto ha gareggiato l’agrigentina Giusi Parolino, atleta della SAL Catania, che ha migliorato di quasi mezzo metro il suo personale, tanto da stabilire l’ennesimo record siciliano nel lancio del giavellotto.



“Gli ultimi 3 mesi sono stati durissimi, dichiara l’atleta Parolino, perché durante i Campionati Italiani invernali di marzo di quest’anno ( che ricordiamo con soli due lanci, hanno messo al collo della giavellottista l’ennesima medaglia d’oro di campionessa Italiana) al terzo lancio ho bloccato il piede sinistro sul bordo della pedana causandomi una lesione di 4,5 centimetri al tendine del quadricipite.

Purtroppo a causa di questo infortunio sono stata assente dalle pedane e dalle competizioni per tanto tempo prezioso.Comunque sono molto contenta di aver potuto gareggiare, nonostante domenica abbia fatto più che una gara un cauto allenamento. Considerando che dovrò affrontare altre due gare nel mese di giugno e i campionati Italiani individuali estivi la prima settimana di luglio a Firenze, con il mio coach abbiamo deciso di lanciare con pochi appoggi per non rischiare gli impegni imminenti.

Le gare -continua Giusi, sono sempre momenti bellissimi che ti arricchiscono di esperienza e di emozioni, sopratutto quando giovani giavellottisti sono lì a vedere la tua gara”.



Giusi Parolino, che abbiamo visto qualche settimana fa sul palco del Teatro Pirandello consegnare un prestigioso riconoscimento alla presidente del centro R. Guttuso Lina Urso Gucciardino, sarà ospite mercoledì 5 giugno a Favara presso i locali dell’I:C: Bers. Urso-Mendola dove, durante la manifestazione sportiva di fine anno, la nostra campionessa sosterrà lo sport nelle scuole.