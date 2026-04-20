Coppa Italia Paralimpica, la Pro Sport Ravanusa trionfa a Varese

La Pro Sport Ravanusa conquista la Coppa Italia 2026 di Calcio Balilla Paralimpico al termine di una competizione intensa e combattuta, svoltasi a Besozzo(VA). Un traguardo prestigioso che conferma la squadra siciliana ai vertici nazionali della disciplina.

Per salire sul gradino più alto del podio, la formazione di Ravanusa ha affrontato ben tredici incontri, tutti disputati con grande determinazione e concentrazione. Un percorso impegnativo che ha visto la Pro Sport prevalere su squadre di alto livello, tra cui le blasonate Mediterranea Eventi e Sport 21, arrivate alle sue spalle.

La manifestazione è promossa dalla FPICB (Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla), guidata dal Presidente Francesco Bonanno, punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

Questo ennesimo successo non rappresenta solo una vittoria sportiva, ma la conferma della solidità di un movimento che, negli anni, ha saputo distinguersi come esempio virtuoso di integrazione e inclusione. A Ravanusa, infatti, lo sport paralimpico è diventato un modello capace di unire atleti, famiglie, operatori e territorio in una rete coesa e funzionale.

Determinante il lavoro del team guidato da Giancarlo La Greca, punto di riferimento instancabile della realtà sportiva locale. Grazie al supporto di uno staff tecnico altamente qualificato, è stato possibile costruire uno dei centri paralimpici più importanti del Sud Italia, capace di coniugare eccellenza sportiva e valore sociale.

Le vittorie della Pro Sport Ravanusa non sono frutto del caso, ma il risultato di un progetto strutturato, basato su impegno quotidiano, competenza e passione. Un percorso che continua a dare risultati concreti e a rappresentare un esempio positivo per tutto il movimento sportivo paralimpico italiano.