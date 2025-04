Padel, in corso la prima edizione della Coppa dei Club

È in corso la prima edizione della Coppa dei Club, evento di padel organizzato dal comitato provinciale ACSI. Si tratta di un mini campionato a tappe che vedrà impegnati in questa 3 circoli, l’Agon Club di Aragona, l’Auditorium di San Leone e lo Sporting Padel di Favara.

“Si tratta di una iniziativa – spiegano i responsabili di settore Gaetano Criscenzo e Daniele Calandrino- che mira ad abbracciare più circoli e giocatori possibili l’idea è proprio quella di riproporre altri mini campionati in giro per la provincia per tutto il 2025”.

Conclusa la tappa di Aprile all’Agon Club di Aragona è tutto pronto per le tappa di Maggio che si disputeranno dal 9 all’11 maggio all’Auditorium di San Leone e dal 23 al 25 allo Sporting Club di Favara.

“Un ringraziamento particolare- a parlare sono Criscenzo e Calandrino- va, in primis, alle 60 coppie partecipanti che hanno arricchito questi tre giorni con amicizia e sano agonismo.

Un altro doveroso ringraziamento va agli amici dell’Agon club per averci ospitato nella loro bellissima struttura”.