8 marzo, Crosetto “Donne della difesa ispirazione per le nuove generazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Donne della Difesa, in occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’ desidero rivolgermi a Voi ringraziandovi per quanto fate ogni giorno, senza clamore e lontano dai riflettori, e esprimervi il mio personale riconoscimento per il contributo alla sicurezza del nostro Paese e al buon funzionamento della nostra istituzione, che garantite con entusiasmo, passione, […]