BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Juventus, recupero della 19esima giornata di campionato. Tante le occasioni per entrambe le squadre, decidono le reti di Kalulu e Retegui. Altro pareggio per la Juventus, il tredicesimo stagionale, terzo consecutivo per i bergamaschi che sabato affronteranno il Napoli in un altro scontro diretto. Gasperini […]