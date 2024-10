TRIESTE (ITALPRESS) – La 56ª edizione della Barcolana, la regata velica più grande del mondo, è pronta a salpare da Trieste con una presenza significativa del brand glo, marchio di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick. Per il terzo anno consecutivo, glo sarà Gold Sponsor dell’evento e, parallelamente, sosterrà come partner il […]