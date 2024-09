ROMA (ITALPRESS) – Paolo Barelli è stato rieletto presidente della Federnuoto con 14.650 voti favorevoli (77,70%) e 4.205 schede bianche (22,30%). Per Barelli, che era l’unico candidato, si tratta del settimo mandato consecutivo. Per quanto riguarda il quorum costitutivo, erano presenti 707 società di cui 263 in proprio e 444 rappresentate per delega, per un […]