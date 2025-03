GENOVA (ITALPRESS) – Cinque borsoni contenenti 200 panetti di cocaina purissima nascosti in alcuni container contenenti tonno in scatola, sono stati individuati presso il porto di Genova dai Finanzieri del Comando provinciale e dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1.I container, intercettati su una motonave proveniente dal porto di Guayaquil in […]