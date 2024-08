LECCE (ITALPRESS) – Esordio spumeggiante per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che batte per 4-0 il Lecce di Luca Gotti nella prima apparizione della sua Serie A 2024/2025. Dopo un avvio non semplice per merito di un Lecce aggressivo, De Roon e compagni accrescono la loro intensità e ipotecano il match grazie alle doppiette dei […]