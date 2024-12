ROMA (ITALPRESS) – “Il 3 febbraio il mondo del calcio sarà chiamato a votare. Non ci nascondiamo a dirlo, noi sicuramente appoggeremo il presidente Gravina per il prossimo quadriennio. Lui è sempre molto vicino al nostro mondo ed è sicuramente il presidente che può rappresentarci in Federcalcio”. Lo ha detto il presidente della Divisione Calcio […]