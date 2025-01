ROMA (ITALPRESS) – Consip, in attuazione del Piano Industriale 2025-2028 presentato lo scorso dicembre, pubblica per la prima volta il Piano Gare annuale, che per il 2025 prevede 111 gare, +35% rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di oltre 120 miliardi di euro di acquisti tra amministrazioni e imprese nel quadriennio di Piano Industriale.Un’impostazione profondamente […]