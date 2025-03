STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Von der Leyen parla di economia di guerra, Meloni ci porta in un’economia di guerra volendo cambiare nome al piano ‘RearmEù e prendendoci così in giro”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Strasburgo insieme ad altri deputati e senatori pentastellati per contestare il piano Rerm Europe proposto dalla Commissione […]