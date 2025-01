VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato alla riunione a livello ministeriale in formato a 5, con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, che si è tenuta a Varsavia.“Le spese per la difesa sono la garanzia per la sopravvivenza delle nostre democrazie, dei nostri Paesi e dell’Europa”, ha detto Crosetto […]