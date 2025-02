ROMA (ITALPRESS) – Detroit non si ferma più. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, di fronte agli oltre ventimila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons sfruttano il fattore casalingo e infilano l’ottava vittoria consecutiva, mettendo al tappeto anche i campioni in carica dei Boston Celtics: finisce 117-97 per la franchigia del Michigan nonostante i […]